Hamarosan harcra készen a pécsiek

Javában zajlik a PVSK dzsúdósainak szokásos orfűi edzőtábora. Kersics Antal szakmai vezető, aki több mint 20 alkalommal vett már részt hasonló eseményen, kifejtette miből áll egy ilyen tábor, s milyen hangulatban zajlik.

Fotó: PVSK

– A közösségformálás és a komoly szakmai munka az itt együtt töltött idő fő motívumai. Idén is megrendeztük a már hagyományos orfűi sátortáborunkat, amely most új helyszínen a sporttáborban zajlik. Két turnusban készülnek fiataljaink a következő szezonra, és ami biztos az, hogy nem unatkoznak. Súlyzós erősítés, orfűi tó körüli futások, állóképesség fejlesztő judo ruhás edzések, és játékos tábori bajnokságok egyaránt szerepelnek a napirendben. Ezeknek a táboroknak mindig van egy csapatépítő és összetartó hangulata, hiszen itt szó szerint együtt, egymás mellett élnek a sportolók, ezáltal erősödik az egymás iránti tisztelet, és a szokatlan körülményekhez történő alkalmazkodás is kialakul. Az első turnusban az idősebb korosztály, a másodikban pedig a fiatalabb, kisebb korosztályé a főszerep, van sportoló, aki idén alszik először ilyen jellegű táborban és éli át ezeket az élményeket. Mindig jó alapozás ez a következő verseny-szezonra, aminek remélhetőleg meglesznek az eredményei.