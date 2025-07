Bajnoki címért hajtanak majd

Közel 20 év elteltével nem az OB I-re, hanem a OB I/B-re készülnek a PVSK pólósai. Egy új korszak kezdetén a korábbi mester, egy átalakult kerettel vághat neki az idei célnak, ami nem más, mint a visszajutás kiharcolása az elsőosztályba.

Van még min dolgozniuk, de bizakodnak a pécsi pólósok

Fotó: PVSK

Rengeteg távozót jelentettek be a pécsiek, melyek között korábbi meghatározó játékosok is voltak. A fiatalok közül Maser Márknak, Imre Kolosnak, Fiedler Bencének és Divják Dejánnak is megköszönte a tavalyi munkát a PVSK, s ők visszatérnek a PSN-hez. Azonban őket nem számolva sem szűk a távozók névsora, mivel elhagyta az együttest Némethy Dániel, Szabó Gergő, Vidovenyecz Zsombor, Andrin Mihajlo, Kondor Zalán, Reisz Patrik, Rogac Dragoljub. Nagy újjáépítésre van tehát szükség a pécsieknél, noha a vezetőedző úgy fogalmazott, hogy a keretük így is meglesz és készen fog állni a küzdelmekre.

Zlatko Rakonjac a PVSK vízilabdacsapatának edzője

– Le kell szögeznem, hogy nagyon nehéz év elé nézünk. Még nincs versenykiírás, de sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy visszajussunk az OB I-be. Tizennégy csapat lesz a másodosztályban, és a januárig tartó kör után, az első két hely valamelyikét kell megszereznünk ahhoz, hogy reményünk legyen a visszajutásra. Lényegében egy teljesen új csapatot kell építenünk. Három hete dolgozunk együtt, elégedett vagyok az eddig elvégzett munkával, annak mennyiségével, minőségével és a játékosok hozzáállásával is. Vannak, akik némi lemaradással érkeztek vissza a szünet után, de ez természetes is. Eddig főként állapotfelméréssel, és az erőnlét fejlesztésével foglalkoztunk. Hárman érkeztek hozzánk, és néhány ifijátékos is velünk van, most húsz körül van a létszámunk. – fogalmazott a Vasút edzője.

Sok munka vár még a PVSK pólósaira a szezonkezdésig, de minden esélyük megvan arra, hogy elérjék céljaikat.