Rutinos szakemberrel erősítenek a feljutó baranyaiak

Az NB II.-es bajnoki sikert és a feljutást követően olyan szakmai stábot igyekszik összerakni a Kozármisleny SE kosárlabda szakosztálya férfi együtteséhez, amely már szerzett a legmagasabb osztályban is tapasztalatokat, sőt, sikeres volt ott. Korábban a PVSK-t bajnoki bronzéremig vezető Csirke Ferencet szerződtették edzőnek, s most csatlakozik a vezetőség tagjaként a projekthez Bán Gábor is, aki a Panthers ügyvezetője volt.

– Gyermekkorom óta a kosárlabda alapvető része az életemnek – jelentette ki a bemutatásában Bán. – Játékosként és sportvezetőként is az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul és elkötelezetten tevékenykedtem ebben a csodálatos sportágban. Alapvető meggyőződésem, hogy értéket kell teremteni. 2011 óta élek Kozármislenyben, de már az ezt megelőző időszakban is, 2009-től 2012-ig a Kozármisleny SE NB I. B. csoportos csapatának igazolt játékosa voltam. Ebben a városban fejeztem be aktív pályafutásomat.