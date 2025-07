Tizennyolcan kötelezték el magukat a piros-feketék mellett

Egy nappal azt követően, hogy a Szentlőrinc SE bejelentette, kik hagyták el az NB II.-es labdarúgócsapatukat, azt is közölte az egyesület, hogy kik azok, akiket biztosan viszont fogunk látia a 2025/2026-os idényben is.

Bőle Lukács is marad a Szentlőrinc SE-nél

Forrás: MW

Palóka Dávid, Samson Ábris és Szolgai Máté újabb egy évet itt tölt majd kölcsönben, míg Nagy Richárd ezúttal végleg elkötelezte magát a piros-feketék mellett.

Mellettük Ambach Arnold, Bőle Lukács, Dinnyés Olivér, Gyurján Márton, Kesztyűs Máté, Poór Patrik, Stifter Patrik és Tóth-Gábor is meghosszabbította kontraktusát a klubba.

A névsor pedig azokkal folytatódik, akiknek egyébként is élő szerződése volt a következő szezonra is. Ők pedig Auerbach Martin, Kiss-Szemán Péter, Milovanovic Lazar, Nyári Patrik és Szivacski Donát.

A Szentlőrinc távozóinak névsora

Az egyesület azt is ígéret, hogy rövidesen már az erősítésekről is tájékoztatni tudja a rajongóit, hiszen hozzájuk egyelőre még nem érkezett hivatalosan új futballista. Mint ismert, Szekszárdi Milán és Tamás, Papp Csongor, Vingler László, Rab Boldizsár, Helesh Yaroslav, Novák Zsombor, Hajdú Roland, Lakatos Márk, Sebestyén Bálint, Keresztes Bence, Csörgő Raul, Tarcson Ákos és Héninger Bendegúz is másutt folytatja.