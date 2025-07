Szentlőrinc: „Jól jön most a vasárnapi rangadó”

Kiss-Szemán Péter immár az ötödik idényben szerepel szentlőrinci színekben, így pontosan tudja, mit jelent a klub számára, ha egy másik baranyai együttes ellen kell csatába mennie, s ezen a nyáron a felkészülés is jól sikerült számára, így önbizalomtól duzzadva várhatja az NB II. második fordulóját, s a HR-Rent Kozármisleny elleni csatát.

Kiss-Szemán szerint mentálisan jót tenne a helyi rivális elleni jó játék a Szentlőrincnek

Fotó: Kovács Liliána

– Az előző nyári felkészülés elején megsérültem, szóval most annak is külön örülök, hogy sikerült egészségesen megúszni ezt – tekintett vissza először kérdésünkre a védő az elmúlt hetek munkájára is. – Úgy gondolom, a csapat felkészült. A mentális részét kéne most összerakni, mert talán benne vagyunk még a tavalyi sikertörténetben. Szerintem, ha ezt a Kozármisleny elleni rangadót sikerülne megnyerni, akkor szerintem az a csapatot is méginkább összehozná. Ezért kifejezetten jó, hogy itt van az idény elején ez az összecsapás.

A Budafok elleni nyitányt követően épp a hozzáállásban talált kivetnivalót Waltner Róbert vezetőedző, így most tökéletes egy ilyen presztízs derbi az együttes számára, amely segíthet átlendülni a csapatnak a holtponton.

– Azért is fontos ez a meccs most, mert tavaly nem sikerült legyőznünk a Kozármislenyt egyszer sem. Hazai pályán ki is kaptunk tőlük, szóval nagyon jó lenne, ha ezúttal hazai pályán sikerülne őket legyőzni végre, és tényleg a csapatot is összehoznák, mert azért jöttek új játékosok is. Az biztos, hogy sok néző lesz kint, fantasztikus hangulat lesz. Mindenképpen nyerni szeretnék! – jelentette ki. – Tavaly a náluk játszott döntetlenen múlt a negyedik hely. Sajnos még egy tizenegyest is kihagytunk, de játékban rendben voltunk. Ha ugyanazt a játékot tudnánk hozni, akkor szerintem itthon tarthatnánk a három pontot.

A Lőrinc ugyan valóban jobban egyben maradt, mint aktuális riválisa, de azért még a piros-feketék stábjának is van dolga, hogy ismét tökéletes legyen az összhang.

– Az öltöző magja megmaradt, nagy változás nincsen az öltözőben. Legfőképp fiatalabb játékosokat igazoltunk, egy-két idősebb érkezett, de szerintem ezzel nem lesz gond, az öltöző hangulata az rendben lesz – adott betekintést Kiss-Szemán. – Az ő beépülésükhöz is nagyon jól jön ez a rangadó. Ha sikerül győzni, vagy legalább jó játékkal előrukkolni, akkor mentálisan rendben lesz a csapat. Után már csak felfelé vezet az út!