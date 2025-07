Megindul egy projekt, ami sokat adhat a baranyai labdarúgásnak

Megkezdődött a munka a Szentlőrinc új projektjében. A vármegyei első osztályban is láthatóak lesznek majd a piros-fekete klub játékosai.

Két év után ismét bizonyíthatnak a megyei osztályban is a Szentlőrinc fiataljai

Fotó: Laufer László

Megvalósult az NB II-es Szentlőrinc egyik korábbi terve. Ahogy Horváth Krisztián a klub tulajdonosa, még a tavasszal említette, ha az együttes sikeresen eléri a bennmaradást a másodosztályban, akkor megyei szinten szeretnének indítani egy tartalékcsapatot.

Ez program most el is indult, s két év után ismét láthatóak lesznek a piros-fekete csapat fiataljai egy felnőtt bajnokságban. Ehhez a Sellyével kötött együttműködést a Szentlőrinc. A megállapodás értelmében névváltozás nem fog történni a megyei csapatnál, s a hazai mérkőzéseiket ezt követően is az Ormánság szívében vívják majd, ugyanakkor lesznek újdonságok jövőre.

A két alakulat közös projektje azért valósul meg, mert a Szentlőrinc hidat szeretne építeni az U19-es és az NB II-es együttese között. A megállapodás lehetőséget biztosít majd az ifistáknak küzdeni a vármegyei elsőosztály felnőtt mezőnyében, valamint azoknak a futballistáknak az első csapat keretéből, akik sérültek, vagy eltiltottak voltak.

További érdekesség, hogy ezentúl a Sellye edzései Szentlőrincen zajlanak majd, Pichler Gábor szakmai irányítása mellett. Sokat profitálhatnak ebből az együttműködésből a környékbeli klubok, melyek egyrészt elsőkézből figyelhetik egy NB-s csapat háttérmunkáját, másrészt ezáltal a Sellye szurkolói ismét láthatnak vármegyei elsőosztályú küzdelmeket.

Így fogalmazott a Szentlőrinc klubigazgatója

– A lehetséges együttműködés kapcsán kerestük és megtaláltuk azokat az előnyöket, amelyek mindkét csapat számára fontosak. A sellyei felnőtt futballnak így tudunk egy lökést adni, visszakerülhet a megyei labdarúgás körforgásába, a szurkolók ismét színvonalas, jó meccseket láthatnak.