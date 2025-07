Tartalmas időszak következik a PVSK sportolóinak

Nagy jelentőségű nemzetközi versenyeken vesznek majd részt a PVSK atlétái a közeljövőben. Most aztán igazán tartalmas időszak jöhet az atlétika szerelmeseinek.

Amellett, hogy zajlik jelenleg is az U23-as Európa-bajnokság, július 21-től kezdetét veszi az atléták számára Universiade, azaz a Nyári Egyetemi Világjátékok is Németországban. Az olimpiai játékok utáni második legnagyobb sporteseményre több Vasút versenyző is kvalifikálta magát. Plisz Balázs egyből az U23-as Eb-ről érkezik majd 400 m váltóba. Lomb Ádám félmaratonon száll majd csatába, míg Garamvölgyi Petra a rúdugrásban küzdhet majd riválisai ellen.

Az U20-as versenyzők sem maradnak közben megmérettetés nélkül a PVSK-nál. Trócsányi Márton és Vajda István Vajk Kaposváron vesz részt a Magyar-Horvát-Cseh-Szlovák U20-as válogatottak küzdelmein. Előbbi 5000 méteren, míg utóbbi 200 m egyéniben, és a 4x100 m-es váltóban indul majd a Somogy vármegyében zajló próbatételen, mely jó tanulási lehetőség lehet.