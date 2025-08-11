„A gondolat hamar gyakorlat lett” – pazar eredmény az első versenyről

Fantasztikus debütálás a senior sárkányhajó csapattól – osztotta meg közösségi felületein a PTE-PEAC. Az egyesület ezt követően természetesen a részletekbe is belemegy.

Kifejtik, hogy tavaly télen még úgy fogalmazódott meg a gondolat, hogy alapvetően rekreációs célra hozzák létre az új senior csapatot, s ebből hamar terv is lett. Ugyan zökkenőkkel, de a gyakorlati megvalósításig is eljutottak.

Ennek az elhatározásnak a gyümölcse az, hogy pénteken már elérkezett a csapat arra a pontra, amikor egy megmérettetésen is megmutathatja, hogy mit ért el ebben az időszakban. Balatonfüredre utaztak a pécsiek, hogy a II. Országos Rendőr Amatőr Sárkányhajó Fesztiválon további 31 egységgel összemérjék erejüket 200 méteren. Végül pedig egy kiváló eredményt követően, a 8. pozíció megszerzését követően térhettek haza elégedetten, remek élményekkel.