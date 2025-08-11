augusztus 11., hétfő

A Kozármisleny ajándékozta lehetőségekkel élt a Mezőkövesd

Címkék#Mezőkövesd#Pinezits Máté#NB II#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
Nem tudott pontot szerezni a labdarúgó NB II. 3. fordulójában a HR-Rent Kozármisleny miután az első negyed órában 2–0-s hátrányba került Mezőkövesden. Több találat nem is született a meccsen.

Pinezits Máté, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Az első félidei hibáink miatt lett ilyen ez a mérkőzés. Ez a legnagyobb hiányérzetem a mérkőzéssel kapcsolatban. Jó felfogásban kezdtük az összecsapást, az ellenfélnek nem is voltak lehetőségei, azokon kívül, amiket mi ajándékoztunk neki. Ez nagyon zavar, mert szívesen megnéztem volna egy olyan találkozót, ahol nem hibázunk bele ekkorákat. Utána megvoltak a lehetőségeink, amivel visszajöhettünk volna még a mérkőzésbe, az ellenfél a gólvonalról rúgta ki a labdát és volt egy kapufánk is. A második félidőben már nem tudtunk nyomást helyezni a Mezőkövesdre, hogy reális esélyünk legyen a pontszerzésre.

