Labdarúgás

A legnehezebb csata jön: a címvédőhöz megy a PMFC, a hibátlan jön a PEAC-hoz

Kvanduk Bence
A legnehezebb csata jön: a címvédőhöz megy a PMFC, a hibátlan jön a PEAC-hoz

Fotó: Löffler Péter

Fárasztó hetet zár várhatóan az idény egyik legnehezebb meccsével a PMFC, hiszen a nagyatádi kupameccs, és az Iváncsa elleni fullasztó légkörben elért 3–2-es bajnoki sikert követően a bajnoki cím legnagyobb várományosához, a Nagykanizsához látogat vasárnap 17.30-ra. Igaz, a házigazda is hasonlóan kemény terhelés alatt van, amely már hétközben valamelyest éreztette is hatását, hiszen kikapott a Szekszárdtól. Vas László tanítványainak most ezt a megingást kellene kihasználniuk, s a saját lendületüket átvinni a talán kissé elbizonytalanodó rivális ellen. 

Eközben a PTE-PEAC az egyetlen hibátlan együttest, a Ferencváros II.-t látja vendégül majd, amely 5 mérkőzés alatt 15 találatot szerezve söpör át eddig a mezőnyön. A pécsieknek minden csepp erejüket mozgósítaniuk kell majd, hogy egy ilyen komoly ellenfelet fel tudjanak tartóztatni, de az se véletlen, hogy ez eddig senkinek sem sikerült.

