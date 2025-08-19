A PMFC játékosa is dörömböl a válogatott kapuján

Komoly mérföldkőhöz jutott el a PMFC újraépített női labdarúgó szakosztálya, hiszen először érkezett a felnőtt válogatottól meghívó a piros-feketékhez. A 24 éves Farkas Jázmint szeretné megnézni Szarvas Alexandra szövetségi kapitány az élvonal játékosaiból összehívott keretben. Az összetartásra augusztus 25. és 27. közöt kerül sor.

A klub utánpótlásában nevelkedő labdarúgó már az NB II.-őt veretlenül megnyerő gárdának, s az NB I.-ben újoncként remeklő együttesnek is meghatározó tagja volt.

A válogatott összetartás időpontja csupán azért érdekes, mert augusztus 23-án, szombaton, 16 órakor kezdik meg majd szereplésüket a piros-feketék az újonc Újpest otthonában, azaz rögtön, az első forduló után nem számíthat a szakmai stáb az edzéseken egyik fontos játékosára. Persze ezzel a problémával a többi NB I.-es csapatnak is szembesülnie kell.

A második fordulóban, augusztus 30-án a szomszédvári riválist, a Szekszárdot fogadja majd a pécsi együttes.