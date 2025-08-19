augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A PMFC játékosa is dörömböl a válogatott kapuján

Címkék#NB II#PMFC#Szarvas Alexandra

Kvanduk Bence
A PMFC játékosa is dörömböl a válogatott kapuján

Fotó: Mártonfai Dénes

Komoly mérföldkőhöz jutott el a PMFC újraépített női labdarúgó szakosztálya, hiszen először érkezett a felnőtt válogatottól meghívó a piros-feketékhez. A 24 éves Farkas Jázmint szeretné megnézni Szarvas Alexandra szövetségi kapitány az élvonal játékosaiból összehívott keretben. Az összetartásra augusztus 25. és 27. közöt kerül sor.

A klub utánpótlásában nevelkedő labdarúgó már az NB II.-őt veretlenül megnyerő gárdának, s az NB I.-ben újoncként remeklő együttesnek is meghatározó tagja volt.

A válogatott összetartás időpontja csupán azért érdekes, mert augusztus 23-án, szombaton, 16 órakor kezdik meg majd szereplésüket a piros-feketék az újonc Újpest otthonában, azaz rögtön, az első forduló után nem számíthat a szakmai stáb az edzéseken egyik fontos játékosára. Persze ezzel a problémával a többi NB I.-es csapatnak is szembesülnie kell.

A második fordulóban, augusztus 30-án a szomszédvári riválist, a Szekszárdot fogadja majd a pécsi együttes.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu