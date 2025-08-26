A PMFC-re szerdán is kemény csata vár

Nincs megállás a labdarúgó NB III.-ban. Szerdán 18 órakor már ismét jelenése van a két pécsi együttesnek a pályán.

Hazai pályán a PMFC szerepelhet, s igazi rangadóra készül, hiszen a tavalyi második helyezett Iváncsa érkezik hozzá. Igaz, a piros-fehérek idén a szokásosnál döcögősebben nyitották az évet, de a Szekszárd ellen már úgy tűnt, kezd összeállni a játékuk. Négyet lőttek az így nyolcadik helyre visszacsúszó tolnaiaknak. Vas László gárdája számára azért is különösen fontos, hogy a kupameccs utáni hétközi fordulót megnyerje, hogy a Nagykanizsa elleni vasárnapi rangadóra is jó hangulatban utazhasson.

Eközben a PTE-PEAC-ra igen komoly feladat vár, hiszen a jó formában lévő Dunaújváros otthonában kellene újabb pontot vagy pontokat szereznie, hogy még egy kicsit eltávolodhasson a kieső zónától. Az biztos, hogy az egyetemistáknak arra a kemény védekezésre lesz szükségük, amit a PMFC ellen is mutattak a legutóbbi fordulóban.