Abból baj nem lehet, ha mindig nyerni indulnak

Zajlik a felkészülés a férfikosárlabda NB I. B. Zöld-csoportjának újoncánál, a Kozármisleny SE-nél is az új stábbal.

– A legfontosabb, amit elvárok a csapattól, hogy vegye komolyan a munkát és ezt a szezont – kezdte Csirke Ferenc vezetőedző. – Tudom, sok játékos a munka mellett vállalja a játékot, vannak egyetemistáink is, és nem könnyű összeegyeztetni a civil életet a kosárlabdával. Bízom benne, hogy ezek a játékosok átérzik ezt, és mindig hozzák a száz százalékot. A konkrét célokat két-három forduló után tudjuk kitűzni. Elsődlegesen azt beszéltük a fiúkkal, próbáljunk minden mérkőzést megnyerni, abból olyan nagy baj nem lehet. Ha mindenki a maximumot hozza, és sok mérkőzésre a legjobb összeállításban tudunk elmenni, akkor meglehet a középmezőnynek akár az eleje is.

Hozzátette a tréner, napi egy edzéssel készülnek, szeptemberre szeretne több edzőmeccset is lekötni B-csoportos ellenfelekkel, hogy felmérjék mások ellen is, hol állnak.