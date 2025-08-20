augusztus 20., szerda

Kézilabda

Alaposan átalakult a baranyai kézilabdacsapat

Bama.hu
Alaposan átalakult a baranyai kézilabdacsapat

Forrás: Mohácsi TE 1888

Az NB I. B.-ből való kiesést követően laposan átalakult a Mohácsi TE 1888 női kézilabdacsapata, amely az NB II.-ben nagyobb szerepet ad majd a fiatal játékosainak.

Távozók: Ancil Fanni, Bartók Dorina, Bognár Zsanett, Bozsovics Rita, Dobos Hanna, Szécsi Hanna, Szentmártoni Zsófia, Takács Judit, Windischmann-Hahner Dóra.

Érkezők: Kun Boglárka és Vida Gréta.

A 2025-26-os év felnőtt kerete: Hibácska Blanka, Vida Gréta, Kun Boglárka, Fledrich Dorina, Rik Emma, Papp Eszter, Mentes Janka, Kaló Zsófia, Kornfeld Fanni, Pécsi Lara, Bencsik Lilla, Rittlinger Lotti, Nagy Míra, Szabó Panna, Baracsi Zora, Kovács Zsófia, Köpösdi Zsófia.

