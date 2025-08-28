augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

19 perce

Alig várják, hogy pályára léphessenek

Címkék#Lauber Dezső Sportcsarnokban#CSATA DSE#NKA Pécs

Bama.hu

Augusztus 29-én pénteken vívja egyetlen hazai felkészülési mérkőzését az NKA Pécs női kosárlabdacsapata a CSATA DSE ellen. 

A meccsre 16.45-től kerül sor a Lauber Dezső Sportcsarnokban, melyet követően többek között olasz ellenféllel is szembenézhetnek majd a pécsi lányok. 

Javában zajlik már a felkészülés az NKA-nál, a csapat tagjai pedig, már alig várják, hogy letesztelhessék erejüket a szezon kezdete előtt. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu