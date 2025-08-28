Kosárlabda
36 perce
Alig várják, hogy pályára léphessenek
Augusztus 29-én pénteken vívja egyetlen hazai felkészülési mérkőzését az NKA Pécs női kosárlabdacsapata a CSATA DSE ellen.
A meccsre 16.45-től kerül sor a Lauber Dezső Sportcsarnokban, melyet követően többek között olasz ellenféllel is szembenézhetnek majd a pécsi lányok.
Javában zajlik már a felkészülés az NKA-nál, a csapat tagjai pedig, már alig várják, hogy letesztelhessék erejüket a szezon kezdete előtt.
