Alig várják, hogy pályára léphessenek

Augusztus 29-én pénteken vívja egyetlen hazai felkészülési mérkőzését az NKA Pécs női kosárlabdacsapata a CSATA DSE ellen.

A meccsre 16.45-től kerül sor a Lauber Dezső Sportcsarnokban, melyet követően többek között olasz ellenféllel is szembenézhetnek majd a pécsi lányok.

Javában zajlik már a felkészülés az NKA-nál, a csapat tagjai pedig, már alig várják, hogy letesztelhessék erejüket a szezon kezdete előtt.