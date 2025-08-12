Amerikai támadót igazolt a PMFC (videó)

Tovább erősíti NB I.-es női labdarúgócsapatát a PMFC, s ezen célból szerződtette a 22 éves amerikai légióst, Samantha Tristant. A gólerős támadó a kaliforniai Fresnóban született, pályafutását a Clovis Crossfire, majd a Clovis High School csapatában kezdte. Egyetemi évei alatt előbb a Fresno Freeze FC, majd a UC Davis Aggies együttesét erősítette, ahol az év támadója címet is bezsebelte. Legutóbb az Iron Rose FC, valamint a Stockton Cargo játékosaként veretlen szezont zárt bajnoki címmel.

– Izgatottan várom, hogy hivatalosan is elkezdhessem profi pályafutásomat a PMFC játékosaként. Már most úgy érzem, egy olyan közegbe kerültem, ahol folyamatosan fejlődhetek. A csapaton belül igazi családias légkör uralkodik, mindenki nagyon befogadó és támogató, így várom, hogy tanulhassak a társaimtól és az edzői stábtól, a pályán és azon kívül egyaránt – idézi a klub.