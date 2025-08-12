Arannyal tért haza a pécsi tehetség az Eb-ről

Végig menetelt az U20-as magyar kosárlabda-válogatott a B-divíziós női Európa-bajnokság mezőnyén, s természetesen a fináléban sem lassított. Sőt, a végére igazi örömjátékkal szórakoztatták a magyar lányok a miskolci közönséget.

A döntőben Szerbia volt a mieink ellenfele, amely szintén nagyon akarta az aranyat, s az első két negyedben ez az eredményen, s a jó értelemben vett agresszivitáson is meglátszott. A pihenőnél mindössze egy pont választotta el a feleket, 21–20-ra vezetett a magyar együttes. A fordulást követően aztán elkezdett nyílni az olló. A harmadik negyedben 6 ponttal növelte az előnyt válogatottunk, majd a záró etapban 33 pontot szórva zárta le az érdemi kérdéseket.

A sikerek egyik legfőbb letéteményese volt az NKA Universitas Pécs kosárlabdázója, Rátkai Eszter, aki a döntőben 13 pontot szerzett. Ezzel az együttes második legeredményesebb játékosa volt.

Eredmény: Szerbia–Magyarország 44–71