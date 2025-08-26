Idén is várja az autósport szerelmeseit a benzingőzös fesztivál

Idén is megrendezi a Pécsi Szlalom Team a népszerű Autósport és Családi Fesztiválját, amelyen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja majd a számára érdekes programot. Az augusztus 30-i program gerincét a Metró Reklám Országos Szlalom Show verseny az InterCars kupáért adja majd, de számos szórakoztató elemmel egészül majd ez ki.

Tisza Ákos BMW-jét és Örlős Balázs Trabantját is láthatják majd a bóják közt száguldani a kilátogatók az Autósport és Családi Fesztiválon

Fotó: Löffler Péter

– Pécsett mindig befogadóak az autósporttal kapcsolatban – jelentette ki Király Gábor, a Pécsi Szlalom Team tulajdonosa, szervező. – Itt a lehető legjobb alkalom, hogy újra egy nívós autós rendezvényt rendezzünk. Azért neveztük el Autósport és Családi Fesztiválnak, mert nem csak a versenyzésről fog szólni az esemény, hanem minden kilátogatóknak, főleg a gyerekeknek kedvezünk még. Szeretnénk, ha az egész család itt lenne! Kifejezetten gyerekprogramokkal is készülünk, lesz aszfaltrajzverseny, kerékpáros ügyességi verseny. Nagyon fontos, hogy egy különlegességgel, egy habpartival is készülünk az önkéntes tűzoltók segítségével. Remélhetőleg a 38 fokos kánikulában a gyerekek abban le tudják hűteni magukat.

Emellett lesz légvár, körhinta és árusok is.

A szlalom verseny lesz az Autósport és Családi Fesztivál gerince

– A felnőtteket a rendezvény gerince, mégpedig egy szlalomverseny kötheti majd le. Ez a mi szlalomverseny-sorozatunknak a következő fordulója is egyben, aminek a pontos neve Metró Reklám Országos Szlalom Show verseny az InterCars kupáért. Erre körülbelül 80-90 nevezőt várunk az ország minden részéről, hiszen része a Dunántúli Szlalom Kupának is. Veszprémről, Győrről, Szegedről, Budapestről és Pécs környékéről is várunk versenyzőket. Egy látványos, de biztonságos pályát építünk föl a jégpálya, illetve a Megyeri út keresztezőse közötti részen. Ezt nagyon szeretik a versenyzők is, mert néző közelben vannak, nem úgy, mint mondjuk egy rali versenyen. Az érdeklődők egyébként a szervízparkba is bemehetnek, ott beszélgethetnek versenyzőkkel, fotózkodhatnak, megnézhetik a verseny- és veterán autó kiállítást, és jön egy barátunk, aki maketteket mutat be és árul – részletezte magát a versenyt, majd arra is kitért, hogy nem csak doromboló versenygépeket láthatunk majd. – Van egy támogatónk, egy elektromos autógyártó cég, amely talán Ranga Petinek a kezébe fogja adni az egyik autóját, hogy végig száguldjon a pályán. Talán egy kicsit látjuk majd, hogy mire képesek a mai elektromos autók. Ugyan nem sportosan és nem szlalompályára készül, de szerintem azért okozhat meglepetést.