Labdarúgás

1 órája

Az ellenfél edzőjét és saját csapatát méltatta Waltner

Kvanduk Bence
Az ellenfél edzőjét és saját csapatát méltatta Waltner

Fotó: Kovács Liliána

Megszerezte idénybeli első győzelmét a labdarúgó NB II. 4. fordulójában a Szentlőrinc SE, amely 3–0-ra nyert a Mezőkövesd otthonában.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Csertői Aurél csapatai ellen soha nem könnyű, nagyon nagyra tartom őt, mint edzőt. Ezen a meccsen összejött minden egy jó csapat ellen. Már az előző két bajnokinkon is jól játszottunk, kevés helyzete volt ellenfeleinknek, mégsem sikerült nyernünk, most viszont igen. Támadásban és védekezésben is jól funkcionált a csapat, jól küzdöttek a fiúk, az átmeneteket jól csináltuk, a létszámfölényes helyzetek, a labda nélküli mozgások is jók voltak, több helyzetet alakítottunk ki. Mindez biztató a jövő szempontjából. Remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább. Büszke vagyok a csapatomra, aki pályára lépett, az maximálisan, fegyelmezetten odatette magát.

 

