Az erő már megvan, most jöhet a taktika is a pécsieknek

Javában zajlik a PVSK-Füszért vízilabdacsapatának felkészülése a következő idényre. A pécsi pólósok túl vannak az alapozás legfizikálisabb részén, s vezetőedzőjük, Zlatko Rakonjac elmondta, hogy formálódik jelenleg is együttese, s milyen céljaik vannak még a következő hetekben.

– Éppen a negyedik héten vagyunk az alapozásban. Eddig mindent sikerült megvalósítanunk, amit terveztünk, szerintem jelen pillanatban jó állapotban vagyunk, s pont ott tartunk ahol akartunk is lenni. Most már szép lassan végzünk a fizikális felkészítéssel, és minél több labdázás, valamint taktikai részt vezetünk be az edzésekbe. Úgyhogy minden rendben van, próbálunk szervezni jövő héttől kezdve edzőmeccseket, és ezzel együtt szép lassan készülünk a Magyar Kupára is, amit augusztus 29 és 31-e között játszunk majd Pécsén.