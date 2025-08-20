augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Az erő már megvan, most jöhet a taktika is a pécsieknek

Címkék#Zlatko Rakonjac#Magyar Kupára#Pécs

Puskás Patrik

Javában zajlik a PVSK-Füszért vízilabdacsapatának felkészülése a következő idényre. A pécsi pólósok túl vannak az alapozás legfizikálisabb részén, s vezetőedzőjük, Zlatko Rakonjac elmondta, hogy formálódik jelenleg is együttese, s milyen céljaik vannak még a következő hetekben. 

– Éppen a negyedik héten vagyunk az alapozásban. Eddig mindent sikerült megvalósítanunk, amit terveztünk, szerintem jelen pillanatban jó állapotban vagyunk, s pont ott tartunk ahol akartunk is lenni. Most már szép lassan végzünk a fizikális felkészítéssel, és minél több labdázás, valamint taktikai részt vezetünk be az edzésekbe. Úgyhogy minden rendben van, próbálunk szervezni jövő héttől kezdve edzőmeccseket, és ezzel együtt szép lassan készülünk a Magyar Kupára is, amit augusztus 29 és 31-e között játszunk majd Pécsén.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu