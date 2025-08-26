Mindenki elkapná a tavalyi bajnokot: indul a versenyfutás, íme a menetrend!

Újra megindul a sokak által kedvelt versenysorozat, hétvégén már robog a baranyai első vonal. Kiváncsian figyelhetik majd a csapatok rajongói, hogy kezdik majd az idényt kedvenceik. A tavalyi bajnok Mohács minden valószínűség szerint megvédené címét, riválisai pedig igyekeznek majd elkapni. Mindenhol történtek erősítések, van ahol edzőváltások is. A Komló és a Nagykozár valószínűleg idén is célként tűzi ki a dobogó elérését, amelyben csatába szállna velük a Villány, a PEAC II, a Bóly, a Harkány, a Siklós és a PVSK is. A Sellye Szentlőrinc II. pedig új csapatként bizonyítana a ligában.

Megindul a baranyai első osztály

Fotó: Löffler Péter

A Baranya vármegyei I. osztály őszi programja

08. 30.: Villány TC–Nagykozár KSE, PTE PEAC II.–Alpassport Siklós, PVSK–Bólyi SE (17.00).

08. 31.: Mohácsi TE 1888–Sellye Szentlőrinc II., Gyógyfürdő Harkány–Sport36 Komlói Bányász (17.00).

2. forduló

09. 06.: Bólyi SE–PTE PEAC II. (15.00), Alpassport Siklós–Villány TC, Sport36 Komlói Bányász–Mohácsi TE 1888, Sellye Szentlőrinc II.–PVSK (17.00).

09. 07.: Nagykozár KSE–Gyógyfürdő Harkány (17.00).

3. forduló

09. 13.: PTE PEAC II.–PVSK (11.00), Mohácsi TE 1888–Nagykozár KSE, Villány TC–Bólyi SE, Sellye Szentlőrinc II.–Sport36 Komlói Bányász (16.30).

09. 14.: Gyógyfürdő Harkány–Alpassport Siklós (16.30).

4. forduló

09. 20.: PTE PEAC II.–Sellye Szentlőrinc II. (11.00), PVSK–Villány TC, Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888 (16.00).

09. 21.: Nagykozár KSE–Sport36 Komlói Bányász (16.00).

5. forduló

09. 27.: Mohácsi TE 1888–Bólyi SE, Villány TC–PTE PEAC II., Sport36 Komlói Bányász–Siklós, Sellye Szentlőrinc II.–Nagykozár KSE (16.00).

09. 28.: Gyógyfürdő Harkány–PVSK (16.00).

6. forduló

10. 04.: PTE PEAC II.–Gyógyfürdő Harkány (11.00), Villány TC–Sellye Szentlőrinc II., PVSK–Mohácsi TE 1888, Bólyi SE–Sport36 Komlói Bányász, Alpassport Siklós–Nagykozár KSE (15.00).

7. forduló

10. 11.: Mohácsi TE 1888–PTE PEAC II., Sport36 Komlói Bányász–PVSK, Sellye Szentlőrinc II.–Alpassport Siklós (15.00).

10. 12.: Gyógyfürdő Harkány–Villány TC, Nagykozár KSE–Bólyi SE (15.00).