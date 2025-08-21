augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

Hamarosan megindul a versenyfutás

Címkék#Gyód#Drávaszabolcs#Szigetvár

Bama.hu

Már csak három hetet kell várni a baranyai harmadosztály és csak kettőt a Baranya Vármegyei Kupa rajtáig. A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága idén is három csoportra osztotta a csapatokat, s már elérhető az őszi programjuk is.

Baranya Vármegyei Kupa
A Baranya Vármegyei Kupa továbbjutói akár a Szentlőrinc II. Sellye együttesét is kaphatják majd
Fotó: Kovács Liliána

A Czibulka elnevezésű csoportba a tizenegy csapat került, ahol Szeptember 13-án és 14-én kezdődik majd a harc. Az első fordulóban a Hosszúhetény a Mágoccsal, a Bogád Pogány a Sásddal, a Komló II a Hidassal, az Egerág a Szászvárral, míg az Orfű a Újpetrével csaphat majd össze. A liga tizenegyedik csapata a Bányász TC pihenővel kezdi az szezont. 

Ugyan ennyi csapattal veszi kezdetét a Csík csoport is, ahol Drávaszabolcs–Baksa, Mozsgó–Pellérd, Gyód–Szigetvár, Vajszló–Szalánta, Szabadszentkirály–Kökény párosítások várhatóak az első körben. Az első pihenő közöttünk a Pogány Bogád együttese lesz.

Végül a Dárdai csoportban is tizenegy alakulattal indul a liga. Szeptember 13-án és 14-én Olasz–Palotabozsok, Báta–Kölked, Görcsönydoboka–Töttös, Lippó–Babarc és Borjád–Szársomlyó párosításokat rendeznek, a Dunaszekcső pedig pihenhet egyelőre. 

A bajnokságok megkezdése előtt egy héttel ugyanakkor már láthatják kedvenc megyei csapataikat a szurkolók, mivel szeptember 7-én indul a Baranya Vármegyei Kupa is

Jelenleg csak a harmadosztályú, és másodosztályú csapatok közül néhány vág neki a trófeáért folyó vesszőfutásnak. Hidas–Báta, Szigetvár–Boda, Lippó–Szalánta, Hosszúhetény–Bogád, Kölked–Pellérd, Orfű–Baksa, Szászvár–Szajk, Görcsönydoboka–Pécsvárad, Bányász–Mágocs, Vajszló–Szársomlyó, Borjád–Himesháza, Palotabozsok–Misinai Sasok, Mozsgó–Kétújfalu, Szabadszentkirály–Beremend, DSE–Sásd, Drávaszabolcs–Gyód, Kökény–Olasz, Újpetre–Töttös meccseket rendeznek. A továbbjutók akár a Szentlőrinc II. Sellye, a Harkány, vagy a Mohács ellen is összekerülhetnek majd.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu