Hamarosan megindul a versenyfutás

Már csak három hetet kell várni a baranyai harmadosztály és csak kettőt a Baranya Vármegyei Kupa rajtáig. A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága idén is három csoportra osztotta a csapatokat, s már elérhető az őszi programjuk is.

A Baranya Vármegyei Kupa továbbjutói akár a Szentlőrinc II. Sellye együttesét is kaphatják majd

Fotó: Kovács Liliána

A Czibulka elnevezésű csoportba a tizenegy csapat került, ahol Szeptember 13-án és 14-én kezdődik majd a harc. Az első fordulóban a Hosszúhetény a Mágoccsal, a Bogád Pogány a Sásddal, a Komló II a Hidassal, az Egerág a Szászvárral, míg az Orfű a Újpetrével csaphat majd össze. A liga tizenegyedik csapata a Bányász TC pihenővel kezdi az szezont.

Ugyan ennyi csapattal veszi kezdetét a Csík csoport is, ahol Drávaszabolcs–Baksa, Mozsgó–Pellérd, Gyód–Szigetvár, Vajszló–Szalánta, Szabadszentkirály–Kökény párosítások várhatóak az első körben. Az első pihenő közöttünk a Pogány Bogád együttese lesz.

Végül a Dárdai csoportban is tizenegy alakulattal indul a liga. Szeptember 13-án és 14-én Olasz–Palotabozsok, Báta–Kölked, Görcsönydoboka–Töttös, Lippó–Babarc és Borjád–Szársomlyó párosításokat rendeznek, a Dunaszekcső pedig pihenhet egyelőre.

A bajnokságok megkezdése előtt egy héttel ugyanakkor már láthatják kedvenc megyei csapataikat a szurkolók, mivel szeptember 7-én indul a Baranya Vármegyei Kupa is

Jelenleg csak a harmadosztályú, és másodosztályú csapatok közül néhány vág neki a trófeáért folyó vesszőfutásnak. Hidas–Báta, Szigetvár–Boda, Lippó–Szalánta, Hosszúhetény–Bogád, Kölked–Pellérd, Orfű–Baksa, Szászvár–Szajk, Görcsönydoboka–Pécsvárad, Bányász–Mágocs, Vajszló–Szársomlyó, Borjád–Himesháza, Palotabozsok–Misinai Sasok, Mozsgó–Kétújfalu, Szabadszentkirály–Beremend, DSE–Sásd, Drávaszabolcs–Gyód, Kökény–Olasz, Újpetre–Töttös meccseket rendeznek. A továbbjutók akár a Szentlőrinc II. Sellye, a Harkány, vagy a Mohács ellen is összekerülhetnek majd.