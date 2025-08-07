augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás

3 órája

Megvan a PMFC, a PEAC és a Mohács ellenfele

Kvanduk Bence

Kisorsolta a Magyar Labdarúgó Szövetség a MOL Magyar Kupa második fordulójának párosításait. Ebben a szakaszban három baranyai együttes várt ellenfélre, hiszen az NB II.-es gárdák csak később szállnak versenybe, míg a Villány, a Harkány és a Komló elvérzett az első körben.

A baranyai együttesek közül a PMFC Somogy vármegyébe utazik
Fotó: Löffler Péter

A két NB III.-as pécsi együttes egyaránt a vármegyei osztályok egyikéből kapott ellenfelet. A PMFC-nek a Somogy vármegyei élvonalban szereplő Nagyatádi FC ellen kell majd kiharcolnia a továbbjutást, míg a PTE-PEAC-nak a Fejér vármegyei Lajoskomárom próbálja majd útját állni.

Az utolsó talpon lévő Baranya vármegyei I. osztályú együttes, a Mohácsi TE 1888 a harmadik vonalból kapott riválist. Épp azt a Majosi SE-t kellene megfognia, amely az első fordulóban a Sport36-Komlót búcsúztatta 3–1-gyel, s bizonyos esetekben kérdéseket felvető játékvezetői döntések mellett.

A 2. forduló hivatalos játéknapjai augusztus 23-24-re esnek, a csapatok egyeztetik a pontos kezdési időpontot.

A Magyar Kupa 2. fordulójának baranyai sorsolása: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III.), Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III.), Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III.).

 

