Bátrabb és pontosabb játék kell a pécsi edző szerint

Azt követően, hogy a PEAC futsalcsapata 4–0-ás vereséget szenvedett a tavalyi bajnok Veszprém ellen az NB I-ben, Élő Tibor az együttes vezetőedzője értékelte az összecsapást.

– A mérkőzést jól kezdtük, a játékosokon látszódott a motiváltság. Kevés lehetőséget adtunk a Veszprémnek, helyzetekig is eljutottunk, de ezeket nem tudtuk gólra váltani. Ahogy ilyenkor szokott lenni egy átlővésből az ellenfél meg is szerezte a vezetést. A szünet után is jól tartottuk magunkat, a második bekapott gól után 5v4 elleni játékkal is próbálkoztunk, de ezen van még mit javítanunk. Továbbiakban bátrabb, és pontosabb játék kell a kapu előtt!

Legközelebb, a jelenleg a bajnokságban negyedik helyen álló DEAC ellen bizonyíthat majd ismét a fekete-fehér mezes együttes augusztus 25-én.