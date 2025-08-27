Bejelentette a baranyai Buffont a PMFC

Ahogy megírtuk, a hétvégén a kupameccsen már Somogyi Máté védte a PMFC NB III.-as labdarúgócsapatának a kapuját. Szerdán, Kilvinger Levente távozását követően hivatalosan be is jelentette a klub, hogy a Giginek becézett korábban Kozármislenyben és Mohácson is védő hálóőrt leigazolta az egyesület.

– Nagy örömmel térek vissza hat év után Pécsre. Rengeteg tapasztalattal és még nagyobb motivációval vágtam neki a munkának, hogy segíthessem a csapatot. Jó érzésekkel fogadtam el a klub ajánlatát, és bízom benne, hogy a szezon során számos közös sikert ünnepelhetünk a szurkolókkal – nyilatkozta a klub honlapjának.