Kézilabda

1 órája

Biztató jelek a Komló próbáján

Címkék#Carbonex-Komló#férfikézilabda#Balatonfüred

Bama.hu
Biztató jelek a Komló próbáján

Fotó: Péter Szabó Zoltán

Folytatja felkészülését a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I.-re. Ezúttal a Balatonfüred volt György László együttesének partnere a gyakorlásban.

A Bányász ezúttal már pozitív jeleket mutatott játékban, s amellett is magabiztos győzelmet aratott, hogy a szakmai stáb még többféle felállással és taktikai variációval is próbálkozott, hogy megtalálja azt, amivel a legsikeresebben szerepelhet majd a bajnoki kiírásban.

Eredmény: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KC 36–32 (20–19).

