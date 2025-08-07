Kézilabda
1 órája
Biztató jelek a Komló próbáján
Fotó: Péter Szabó Zoltán
Folytatja felkészülését a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I.-re. Ezúttal a Balatonfüred volt György László együttesének partnere a gyakorlásban.
A Bányász ezúttal már pozitív jeleket mutatott játékban, s amellett is magabiztos győzelmet aratott, hogy a szakmai stáb még többféle felállással és taktikai variációval is próbálkozott, hogy megtalálja azt, amivel a legsikeresebben szerepelhet majd a bajnoki kiírásban.
Eredmény: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KC 36–32 (20–19).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre