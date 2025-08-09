Biztató pécsi rajt a remek hangulatú nyitányon (galéria)

Megkezdte második NB I.-es szezonját a PTE-PEAC futsalcsapata, amely a nyitányon egy kifejezetten kemény ellenféllel, a Nyíregyházával csapott össze. A zaklatott tempójú találkozón az első gólt a vendégek szerezték meg Joao Paulo találatával, de ez nem hűtötte le a Lauber parázsló hangulatát, s egy pazar kontra végén Nospak és Tóth Márk mattolták a vendégeket, utóbbi talált a hálóba. A mérkőzés folytatásában már nem rezdült meg egyik háló se, így osztoztak a pontokon a csapatok.