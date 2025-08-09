36 perce
Biztató pécsi rajt a remek hangulatú nyitányon (galéria)
Fotó: Löffler Péter
Megkezdte második NB I.-es szezonját a PTE-PEAC futsalcsapata, amely a nyitányon egy kifejezetten kemény ellenféllel, a Nyíregyházával csapott össze. A zaklatott tempójú találkozón az első gólt a vendégek szerezték meg Joao Paulo találatával, de ez nem hűtötte le a Lauber parázsló hangulatát, s egy pazar kontra végén Nospak és Tóth Márk mattolták a vendégeket, utóbbi talált a hálóba. A mérkőzés folytatásában már nem rezdült meg egyik háló se, így osztoztak a pontokon a csapatok.
PTE-PEAC–Nyíregyháza 1–1 (0–1)
Férfi futsal NB I., 1. forduló.
PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth M., Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint G., Ábrahám, Szakály, Koronics, Turi, Petár, Kiss M., Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.
Nyíregyháza: Bazsányi – Hadnagy, Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Alasztics, Gagyi, Emanoel Joao, Joao Paulo, Harmati, Fekete G., Sós, Makó. Vezetőedző: Lovas Norbert.
Gólszerző: Tóth M. (36.), ill. J. Paulo (16.).