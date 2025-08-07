Megvalósítaná az amerikai álmot: Szaúd-Arábia után az elit felé venné az irányt

Édesapján, Bolboaca Augustinon keresztül már rendkívül fiatalon belecsöppent a labdarúgás sodró áramlatába Sergiu, s ez a szenvedély azóta is betölti életét. Tavaly nyáron szinte a semmiből kapott egy olyan ajánlatot, amit nem lehetett visszautasítani, s nem sokkal később már Szaúd-Arábiában volt. Persze tett is azért, hogy felfigyeljenek rá, hiszen a PMFC mellett már a román felnőtt és a magyar U17-es válogatott mellett is szerzett videoelemzőként tapasztalatokat.

Bolboaca Sergiu Amerika felé venné az irányt

Fotó: Czeczon Emese

– Egy holland edző talált meg a LinkedInen, ahol szoktam elemzéseket posztolni. Megtetszett neki a munkám, és felvette velem a kapcsolatot – idézte fel a mindent elindító eseményeket. – Nagyon fontos szerintem, hogy aki mondjuk külföld felé nyitna ebben a szakmában, az mutassa meg a tudását egy ilyen felületen, és tényleg adja el magát.

Szinte már-már sorsszerűen érkezett az Al-Ula Club ajánlata, pedig korábban szinte csak egy poén formájában jött elő.

– Nagyjából fél évvel mielőtt érkezett ez a megkeresés, épp néztünk egy Al-Nassr-meccset a családdal, és viccből mondtam, nézd én is ide fogok menni, jó meleg van, sok a sztár – mesélte, majd kitért arra, gyorsan kellett mérlegelnie. – Amikor jött a megkeresés, 24 órát kaptam dönteni. Aznap este nem aludtam, nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, mert az itteni közeg is rengeteget jelent számomra. Végül arra jutottam, hogy ezt szerettem volna, és hiába tűnik kicsit ijesztőnek, de el kell vállalni ezt a nem mindennapi lehetőséget.

Egy olyan országban azonban, ahol szinte még gyerekcipőben jár a női foci nem csak azokkal a problémákkal kell megküzdeni, mint itthon.

– Nagy kihívás volt ez, mert azt tudni kell, hogy ez csak a negyedik éve lesz a női focinak ott. Tehát a lányok három-négy éve fociznak csupán, így alacsonyabb szinten is vannak, viszont mivel rengeteg a pénz, minden csapatban van a szabályok szerint maximálisan szerepeltethető 6 külföldi sztár. A mi csapatunkba is érkezett kapus a Lyonból, aki nyolcszoros BL-győztes, volt támadónk a Barcelonából, volt játékosunk a PSG-ből is. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás, és nem csak az edzés szituációkban, hogy például az egy-egy elleni párharcoknál ne tegyünk össze világsztárt azzal, aki most kezdte a futballt, hanem az elemzésnél is figyelni kellett. Szinte duplán dolgoztam, hiszen ami egy sztárnak kevés lett volna az elemzés szempontjából, az egy szaúdi lánynak nagyon megterhelő és sok. Le kellett bontanom, és inkább egyénileg foglalkozni velük – ment bele a részletekbe.