1 órája
Megvalósítaná az amerikai álmot: Szaúd-Arábia után az elit felé venné az irányt
Még csak 27 éves, de már nagyon közel áll a pécsi szakember ahhoz, hogy az álmát élhesse. Bolboaca Sergiu azt követően, hogy belekóstolt a szaúdi labdarúgásba, most az Amerikai Egyesült Államok felé venné az irányt.
Édesapján, Bolboaca Augustinon keresztül már rendkívül fiatalon belecsöppent a labdarúgás sodró áramlatába Sergiu, s ez a szenvedély azóta is betölti életét. Tavaly nyáron szinte a semmiből kapott egy olyan ajánlatot, amit nem lehetett visszautasítani, s nem sokkal később már Szaúd-Arábiában volt. Persze tett is azért, hogy felfigyeljenek rá, hiszen a PMFC mellett már a román felnőtt és a magyar U17-es válogatott mellett is szerzett videoelemzőként tapasztalatokat.
– Egy holland edző talált meg a LinkedInen, ahol szoktam elemzéseket posztolni. Megtetszett neki a munkám, és felvette velem a kapcsolatot – idézte fel a mindent elindító eseményeket. – Nagyon fontos szerintem, hogy aki mondjuk külföld felé nyitna ebben a szakmában, az mutassa meg a tudását egy ilyen felületen, és tényleg adja el magát.
Szinte már-már sorsszerűen érkezett az Al-Ula Club ajánlata, pedig korábban szinte csak egy poén formájában jött elő.
– Nagyjából fél évvel mielőtt érkezett ez a megkeresés, épp néztünk egy Al-Nassr-meccset a családdal, és viccből mondtam, nézd én is ide fogok menni, jó meleg van, sok a sztár – mesélte, majd kitért arra, gyorsan kellett mérlegelnie. – Amikor jött a megkeresés, 24 órát kaptam dönteni. Aznap este nem aludtam, nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, mert az itteni közeg is rengeteget jelent számomra. Végül arra jutottam, hogy ezt szerettem volna, és hiába tűnik kicsit ijesztőnek, de el kell vállalni ezt a nem mindennapi lehetőséget.
Egy olyan országban azonban, ahol szinte még gyerekcipőben jár a női foci nem csak azokkal a problémákkal kell megküzdeni, mint itthon.
– Nagy kihívás volt ez, mert azt tudni kell, hogy ez csak a negyedik éve lesz a női focinak ott. Tehát a lányok három-négy éve fociznak csupán, így alacsonyabb szinten is vannak, viszont mivel rengeteg a pénz, minden csapatban van a szabályok szerint maximálisan szerepeltethető 6 külföldi sztár. A mi csapatunkba is érkezett kapus a Lyonból, aki nyolcszoros BL-győztes, volt támadónk a Barcelonából, volt játékosunk a PSG-ből is. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás, és nem csak az edzés szituációkban, hogy például az egy-egy elleni párharcoknál ne tegyünk össze világsztárt azzal, aki most kezdte a futballt, hanem az elemzésnél is figyelni kellett. Szinte duplán dolgoztam, hiszen ami egy sztárnak kevés lett volna az elemzés szempontjából, az egy szaúdi lánynak nagyon megterhelő és sok. Le kellett bontanom, és inkább egyénileg foglalkozni velük – ment bele a részletekbe.
Bolboaca Sergiu már a következő nagy kihívásra koncentrál
Hozzátette azt is, hogy a szaúdi lányok nagyon tehetségesek, rengeteget fejlődtek egy év alatt is, s nagyon befogadóak. Most viszont már egy új kihívásra koncentrál a szakember, hiszen most valóra válhat az álma.
– Gyerekkori álmom volt, hogy Amerikában élhessek és dolgozhassak a női futballban. Ezen a nyáron érkezett is egy megkeresés, egy hivatalos ajánlat, viszont ugye az Egyesült Államokba nagyon nehéz kikerülni. A vízumhoz szigorú kritériumoknak kell megfelelnem. Ezekkel egyébként jól állok, így ha minden jól megy, akkor ott folytathatom a pályafutásomat. A klub részéről is sok segítséget kapok abban, hogy minden rendben haladjon – árulta el, annyival kiegészítve, hogy a USL egy profi egyesületéről beszélünk, ahol már egy hetet korábban el is töltött, így látta mi vár rá, s munkája majd az egyetemről érkező tehetségegk megfigyelésével is kiegészülhet.