Labdarúgás

2 órája

Bravúros győzelemmel rajtolt a PMFC

Címkék#NB I#labdarúgás#PMFC

Bama.hu
Bravúros győzelemmel rajtolt a PMFC

Fotó: Kovács Liliána

Pazarul kezdte az élvonal új idényét a PMFC női labdarúgócsapata, amely legyőzte a komolyan megerősített újoncot, az Újpestet a fővárosban. A piros-feketék egy bal oldali szögletet követően már a 9. percben megszerezték a vezetést Turi fejesével, s nem is engedték ki a kezükből ezt követően a pontokat.

Újpest–PMFC 0–1 (0–1)

Női labdarúgó NB I., 1. forduló.
PMFC: Bednar – Bolboaca, Máté N., Bocz V. – Kövesdi (Kiss G., a szünetben), Farkas J., Kardos, Acsádi, Balogh R. (Horváth K., 82.) – Tristan, Turi (Tóth Z., 90.). Vezetőedző: Bolboaca Augustin.
Gólszerző: Turi (9.)

