Csinálták a fesztivált: remek eredményeket produkált a PSN

A hétvégén Pécsett, a Tüskésréten rendezte a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola a Triatlon Fesztivált, amelyen a legkisebbektől egészen az elitig részt vett mindenki, s szép pécsi eredmények is születtek. Ilyen volt Fehér Tibor abszolút aranyérme, aki az elit mezőnyben is diadalmaskodott így, de a pécsiek paralimpikonja, Mocsári Bence is nagyon kitett magáért hazai pályán, s fel is állhatott a dobogó legfelső fokára.

A pécsi dobogósok

SzuperSprint, férfiak: 3. Soós Gergő Gyula (PSN Zrt.).

Para OB - férfiak: 1. Mocsári Bence (PSN Zrt.).

Elit, férfiak: 1. Fehér Tibor Albert (PSN Zrt.).

Felnőtt1, nők: 2. Bódis Gréta (PSN Zrt.).

Abszolút eredmények, férfiak: 1. Fehér Tibor Albert (PSN Zrt.).

Felnőtt1, férfiak: 3. Márkus Noel László (PSN Zrt.).

Felnőtt2, férfiak: 2. Kepecz Balázs (Pécs).

Felnőtt3, férfiak: 1. Szeidl Ferenc (Pécs).

Felnőtt4, nők: 1. Dr. Kálovics Judit (PSN Zrt.).

Szenior1, nők: 1. Dr. Mikó-Baráth Eszter (PSN Zrt.).

Szenior4, férfiak: 2. Dinya Illés (Fittbike SE).

Veterán1 nők: 1. Dr. Pálinkás Tünde Katalin (PSN Zrt.).