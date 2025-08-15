augusztus 15., péntek

Vízilabda

4 órája

Három pécsivel kezdődik a gyilkost tempójú Eb

Kvanduk Bence
Három pécsivel kezdődik a gyilkost tempójú Eb

Divják Dejan fejére ismét címeres sapka kerül

Forrás: MVLSZ

Jövő hétfőn rajtol Nagyváradon az U18-as fiúvízilabda Európa-bajnokság, s a magyar válogatott szereplése Baranyából is külön figyelmet érdemel, hiszen a tizenöt fős keretben három pécsi játékos is szerepel. Divják Dejan, Fiedler Bence, valamint Imre Kolos is gőzerővel készül, hogy újabb komoly sikerhez segítse a magyar vízilabdasportot. A magyar együttes az A-csoportban kezdi meg majd a szereplését a tornán, amelyben Görögországon, Olaszországon és Hollandián át vezet majd az út a kontinenstorna következő szakaszába. 

Divják Dejan fejére ismét címeres sapka kerül
Divják Dejan fejére ismét címeres sapka kerül 
Forrás: MVLSZ

Gyilkos tempót kell felvennie Divják Dejanéknak

Elsőként hétfőn 15 órakor hollandokkal kell majd megütközni a vízben, majd kedden a görögök, szerdán az olaszok következnek. Csütörtökön már a nyolcaddöntőkre kerül sor, ahova az A-jelű négyesből 3. és 4. helyezéssel lehet belépni. A kvartett első két helyezettje automatikusan a pénteki negyeddöntőkbe kerül.

A gyilkos menetelés persze itt sem ér véget, hiszen szombaton az elődöntőket, vasárnap már az utolsó helyosztókat és a finálét is lebonyolítják, azaz akár hét nap leforgása alatt hét mérkőzést is le kell játszania majd a fiataloknak.

 

