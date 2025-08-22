augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

2 órája

Fényesen ragyogott a pécsi tenisz jövője is

Címkék#magyar bajnokság#pvtc#tenisz

Pécsett csaptak össze a magyar tenisz legnagyobb tehetségei. A házigazdák közül is sokan dobogósok tudtak lenni a nívós megmérettetésen.

Kvanduk Bence

Tíz napon át küzdöttek egymással a magyar tenisz legnagyobb tehetségei a Pécsi Városi Tenisz Club és a Pécs Elektromos SE salakos pályáin az utánpótlás magyar bajnoki címért egyéniben és párosban is. Természetesen a házigazda várost is szép számmal képviselték a megmérettetésen, s az eredmények sem maradtak el, bőven voltak köztük dobogósok.

Pécsi sikerekből, dobogósokból nem volt hiány az országos bajnokságon
Pécsi sikerekből, dobogósokból nem volt hiány az országos bajnokságon
Fotó: Varga Gábor

A dobogó tetejére a PVTC tehetségei közül Varga Hanna állhatott fel, aki a Volvex SE versenyzőjével, Lehoczky Liliánával párban nem talált legyőzőre. Mellette négy pécsi nyakba került még bronzérem, a 12 éves Szűcs Vilmoséba kettő is.

Dobogósok

F12 egyéni: 1. Rekedt-Nagy Zoltán (Dunakeszi), 2. Szücs Milán (TM), 3. Szűcs Vilmos (PVTC), Kristyán Ádám (PASA).

F12 páros: 1. Rekedt-Nagy Zoltán(Dunakeszi)/Karóczkai Kán Sólyom(Hatvani TCSE), 2. Kristyán Ádám (Pasarét)/Gémes Domonkos (Pasarét)., 3. Szűcs Vilmos (PVTC)/Bagdi Barnabás (TSZSK Gyula), Almai Sámuel (Centerpálya)/Nemes Mirkó (Pasarét TK).

F14 egyéni: 1. Fazekas Vencel (TM), 2. Jóny Márk (TM), 3. Denys Mark (Pasarét), Balázs Dávid (TM).

F14 páros: 1. Fazekas Vencel (TM)/Balázs Dávid (TM), 2. Szabados Gellért (GYAC)/Jóny Márk (TM), 3. Tóth Barnabás László (MTK)/Tóth Vilmos Péter (Alfa TI), Ujházi Bence (Okos Tenisz SE)/Denys Mark (Pasarét TK).

F16 egyéni: 1. Mokán István Damján (VTA), 2. Szász Levente (Vasas), 3. Ieliszejev Mihály (Alfa), Szebeni Miklós (Okos).

F16 páros: 1. Mokán István Damján (VTA)/Heiszer Flórián (Teniszpartner.hu), 2. Somogyi Ábel (Pasarét TK)/Szász Levente (Vasas), 3. Varga Barna (PVTC)/Simon Péter(PVTC), Lipp Máté Lőrinc (Dunakeszi TK)/Szebeni Miklós (Okos Tenisz SE).

F18 egyéni: 1. Nagy Botond (Alfa), 2. Baleja Konor (Alfa), 3. Tóth Ákos János (PG TE), Sághy Bálint (Pasarét).

F18 páros: 1. Kristyán István (Pasarét TK)/Szász Mihály (Vasas), 2. Tóth Ákos János (PG Tenisz)/Sághy Bálint (Pasarét TK), 3. Tóth Bence Krisztián (Pasarét TK)/Szenes István Benedek (Pasarét TK), Boros Bence (Vasas)/Baleja Konor (Alfa TI).

L12 egyéni: 1. Lehoczky Liliána (Volve), 2. Mátyás Villő (MESE), 3. Dekovics Luca (MTK), Kuti Franciska (Dunakeszi).

L12 páros: 1. Varga Hanna (PVTC)/Lehoczky Liliána (Volvex SE), 2. Ruthner Szonja (Pasarét TK)/Mátyás Villő (MESE), 3. Dekovics Luca (MTK)/Siklósi Odett (MTK), Péter Zsófia (PG Tenisz)/Polgárdi Zita (PG Tenisz).

L14 egyéni: 1. Nógrádi Noémi (Bp. Honvéd), 2. Sziklai Zita (Bp. Honvéd), 3. Kaminszka Gabriella (Volve), Csernus Tímea Csenge (TSZSK).

L14 páros: 1. Sziklai Zita (Bp. Honvéd)/Nógrádi Noémi(Bp. Honvéd), 2. Simon Amanda Vanda (TM)/Vecseri Bianka (TM), 3. Szimandel Laura (Dunakeszi TK)/Nagy Nóra (Smánia), Blum Hanna(Bp. Honvéd)/Csernus Tímea Csenge (TSZSK Gyula).

L16 egyéni: 1. Kálmán Luca (Alfa), 2. Beviz Lujza (TM), 3. Nemcsek Gréta (Vasas), Mihálka Anna (Alfa).

L16 páros: 1. Mihálka Anna (Alfa TI)/Kálmán Luca(Alfa TI), 2. Beviz Lujza (TM)/Teker Lotti (TM), 3. Kristyán Fanni (Pasarét TK)/Fizel Laura Liza (Bp. Honvéd), Rekedt-Nagy Panni (SVSE)/Kovács Emese(TM).

L18 egyéni: 1. Ganbat Jázmin (Kiskút), 2. Böröczky Emília (Kiskút), 3. Bak-Szabó Norina (Bp. Honvéd), Bokan Nina (Smánia).

L18 páros: 1. Ganbat Jázmin (Kiskút TK)/Nina Bokan (Smánia, szerb), 2. Böröczky Emília (Kiskút TK)/Buchholcz Bora Gizella (Gellért SE), 3. Krajczár Lili Kata (PVTC)/Egenhoffer-Végh Emma Anikó (TM), Nyúl Csenge (Kiskút TK)/Szabó Lora (Kiskút TK).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu