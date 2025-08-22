Fényesen ragyogott a pécsi tenisz jövője is

Tíz napon át küzdöttek egymással a magyar tenisz legnagyobb tehetségei a Pécsi Városi Tenisz Club és a Pécs Elektromos SE salakos pályáin az utánpótlás magyar bajnoki címért egyéniben és párosban is. Természetesen a házigazda várost is szép számmal képviselték a megmérettetésen, s az eredmények sem maradtak el, bőven voltak köztük dobogósok.

Pécsi sikerekből, dobogósokból nem volt hiány az országos bajnokságon

Fotó: Varga Gábor

A dobogó tetejére a PVTC tehetségei közül Varga Hanna állhatott fel, aki a Volvex SE versenyzőjével, Lehoczky Liliánával párban nem talált legyőzőre. Mellette négy pécsi nyakba került még bronzérem, a 12 éves Szűcs Vilmoséba kettő is.

Dobogósok

F12 egyéni: 1. Rekedt-Nagy Zoltán (Dunakeszi), 2. Szücs Milán (TM), 3. Szűcs Vilmos (PVTC), Kristyán Ádám (PASA).

F12 páros: 1. Rekedt-Nagy Zoltán(Dunakeszi)/Karóczkai Kán Sólyom(Hatvani TCSE), 2. Kristyán Ádám (Pasarét)/Gémes Domonkos (Pasarét)., 3. Szűcs Vilmos (PVTC)/Bagdi Barnabás (TSZSK Gyula), Almai Sámuel (Centerpálya)/Nemes Mirkó (Pasarét TK).

F14 egyéni: 1. Fazekas Vencel (TM), 2. Jóny Márk (TM), 3. Denys Mark (Pasarét), Balázs Dávid (TM).

F14 páros: 1. Fazekas Vencel (TM)/Balázs Dávid (TM), 2. Szabados Gellért (GYAC)/Jóny Márk (TM), 3. Tóth Barnabás László (MTK)/Tóth Vilmos Péter (Alfa TI), Ujházi Bence (Okos Tenisz SE)/Denys Mark (Pasarét TK).

F16 egyéni: 1. Mokán István Damján (VTA), 2. Szász Levente (Vasas), 3. Ieliszejev Mihály (Alfa), Szebeni Miklós (Okos).

F16 páros: 1. Mokán István Damján (VTA)/Heiszer Flórián (Teniszpartner.hu), 2. Somogyi Ábel (Pasarét TK)/Szász Levente (Vasas), 3. Varga Barna (PVTC)/Simon Péter(PVTC), Lipp Máté Lőrinc (Dunakeszi TK)/Szebeni Miklós (Okos Tenisz SE).

F18 egyéni: 1. Nagy Botond (Alfa), 2. Baleja Konor (Alfa), 3. Tóth Ákos János (PG TE), Sághy Bálint (Pasarét).

F18 páros: 1. Kristyán István (Pasarét TK)/Szász Mihály (Vasas), 2. Tóth Ákos János (PG Tenisz)/Sághy Bálint (Pasarét TK), 3. Tóth Bence Krisztián (Pasarét TK)/Szenes István Benedek (Pasarét TK), Boros Bence (Vasas)/Baleja Konor (Alfa TI).

L12 egyéni: 1. Lehoczky Liliána (Volve), 2. Mátyás Villő (MESE), 3. Dekovics Luca (MTK), Kuti Franciska (Dunakeszi).