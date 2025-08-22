2 órája
Fényesen ragyogott a pécsi tenisz jövője is
Pécsett csaptak össze a magyar tenisz legnagyobb tehetségei. A házigazdák közül is sokan dobogósok tudtak lenni a nívós megmérettetésen.
Tíz napon át küzdöttek egymással a magyar tenisz legnagyobb tehetségei a Pécsi Városi Tenisz Club és a Pécs Elektromos SE salakos pályáin az utánpótlás magyar bajnoki címért egyéniben és párosban is. Természetesen a házigazda várost is szép számmal képviselték a megmérettetésen, s az eredmények sem maradtak el, bőven voltak köztük dobogósok.
A dobogó tetejére a PVTC tehetségei közül Varga Hanna állhatott fel, aki a Volvex SE versenyzőjével, Lehoczky Liliánával párban nem talált legyőzőre. Mellette négy pécsi nyakba került még bronzérem, a 12 éves Szűcs Vilmoséba kettő is.
Dobogósok
F12 egyéni: 1. Rekedt-Nagy Zoltán (Dunakeszi), 2. Szücs Milán (TM), 3. Szűcs Vilmos (PVTC), Kristyán Ádám (PASA).
F12 páros: 1. Rekedt-Nagy Zoltán(Dunakeszi)/Karóczkai Kán Sólyom(Hatvani TCSE), 2. Kristyán Ádám (Pasarét)/Gémes Domonkos (Pasarét)., 3. Szűcs Vilmos (PVTC)/Bagdi Barnabás (TSZSK Gyula), Almai Sámuel (Centerpálya)/Nemes Mirkó (Pasarét TK).
F14 egyéni: 1. Fazekas Vencel (TM), 2. Jóny Márk (TM), 3. Denys Mark (Pasarét), Balázs Dávid (TM).
F14 páros: 1. Fazekas Vencel (TM)/Balázs Dávid (TM), 2. Szabados Gellért (GYAC)/Jóny Márk (TM), 3. Tóth Barnabás László (MTK)/Tóth Vilmos Péter (Alfa TI), Ujházi Bence (Okos Tenisz SE)/Denys Mark (Pasarét TK).
F16 egyéni: 1. Mokán István Damján (VTA), 2. Szász Levente (Vasas), 3. Ieliszejev Mihály (Alfa), Szebeni Miklós (Okos).
F16 páros: 1. Mokán István Damján (VTA)/Heiszer Flórián (Teniszpartner.hu), 2. Somogyi Ábel (Pasarét TK)/Szász Levente (Vasas), 3. Varga Barna (PVTC)/Simon Péter(PVTC), Lipp Máté Lőrinc (Dunakeszi TK)/Szebeni Miklós (Okos Tenisz SE).
F18 egyéni: 1. Nagy Botond (Alfa), 2. Baleja Konor (Alfa), 3. Tóth Ákos János (PG TE), Sághy Bálint (Pasarét).
F18 páros: 1. Kristyán István (Pasarét TK)/Szász Mihály (Vasas), 2. Tóth Ákos János (PG Tenisz)/Sághy Bálint (Pasarét TK), 3. Tóth Bence Krisztián (Pasarét TK)/Szenes István Benedek (Pasarét TK), Boros Bence (Vasas)/Baleja Konor (Alfa TI).
L12 egyéni: 1. Lehoczky Liliána (Volve), 2. Mátyás Villő (MESE), 3. Dekovics Luca (MTK), Kuti Franciska (Dunakeszi).
L12 páros: 1. Varga Hanna (PVTC)/Lehoczky Liliána (Volvex SE), 2. Ruthner Szonja (Pasarét TK)/Mátyás Villő (MESE), 3. Dekovics Luca (MTK)/Siklósi Odett (MTK), Péter Zsófia (PG Tenisz)/Polgárdi Zita (PG Tenisz).
L14 egyéni: 1. Nógrádi Noémi (Bp. Honvéd), 2. Sziklai Zita (Bp. Honvéd), 3. Kaminszka Gabriella (Volve), Csernus Tímea Csenge (TSZSK).
L14 páros: 1. Sziklai Zita (Bp. Honvéd)/Nógrádi Noémi(Bp. Honvéd), 2. Simon Amanda Vanda (TM)/Vecseri Bianka (TM), 3. Szimandel Laura (Dunakeszi TK)/Nagy Nóra (Smánia), Blum Hanna(Bp. Honvéd)/Csernus Tímea Csenge (TSZSK Gyula).
L16 egyéni: 1. Kálmán Luca (Alfa), 2. Beviz Lujza (TM), 3. Nemcsek Gréta (Vasas), Mihálka Anna (Alfa).
L16 páros: 1. Mihálka Anna (Alfa TI)/Kálmán Luca(Alfa TI), 2. Beviz Lujza (TM)/Teker Lotti (TM), 3. Kristyán Fanni (Pasarét TK)/Fizel Laura Liza (Bp. Honvéd), Rekedt-Nagy Panni (SVSE)/Kovács Emese(TM).
L18 egyéni: 1. Ganbat Jázmin (Kiskút), 2. Böröczky Emília (Kiskút), 3. Bak-Szabó Norina (Bp. Honvéd), Bokan Nina (Smánia).
L18 páros: 1. Ganbat Jázmin (Kiskút TK)/Nina Bokan (Smánia, szerb), 2. Böröczky Emília (Kiskút TK)/Buchholcz Bora Gizella (Gellért SE), 3. Krajczár Lili Kata (PVTC)/Egenhoffer-Végh Emma Anikó (TM), Nyúl Csenge (Kiskút TK)/Szabó Lora (Kiskút TK).