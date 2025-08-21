Őrült végjátékban húzták be a csoport első helyét az Eb-n

Elképesztően nagy csatát kellett megvívnia az U18-as magyar válogatottnak a vízilabda Eb A-csoportjának első helyéért az Európa-bajnokságon miután Görögországot és Hollandiát is legyőzte. A szintén száz százalékos Olaszország volt az utolsó ellenfél, s egy pillanatig sem hagyta fellélegezni együttesünket, amelyben Divják Dejan, Fiedler Bence és Imre Kolos is pécsi.

Divják Dejanék ünnepelhettek az Eb utolsó csoportmeccsének végén

Forrás: MVLSZ

Az olaszok egygólos előnyt harcoltak ki maguknak az utolsó negyedre, de rögtön az elején Bella egyenlített, majd amikor még 3.49-et mutatott az óra a vezetés is meglett. Itt viszont nem értek véget a megpróbáltatások többször is ziccerből zúdult a kapunkra a labda Dámosy viszont állta a sarat, s az utolsó pillanatban még büntetőt is fogott. A pécsiek közül Imre és Fiedler is gólt szerzett a sorsdöntő meccsen.

A mieink csoportelsőként kihagyhatják a nyolcaddöntőt, a következő körben a Szerbia–Málta összecsapás nyertesével kell megmérkőzniük pénteken.

Eredmény: Magyarország–Olaszország 12–11 (3–4, 4–2, 3–5, 2–0).

Az Eb A-csoportjának végeredménye