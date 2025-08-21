augusztus 21., csütörtök

Vízilabda

1 órája

Őrült végjátékban húzták be a csoport első helyét az Eb-n

Címkék#u18#Divják Dejan#Fiedler Bence#vízilabda

Nagyszerűen szerepel az U18-as vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amelyben három pécsi is hajt a sikerre.

Kvanduk Bence

Elképesztően nagy csatát kellett megvívnia az U18-as magyar válogatottnak a vízilabda Eb A-csoportjának első helyéért az Európa-bajnokságon miután Görögországot és Hollandiát is legyőzte. A szintén száz százalékos Olaszország volt az utolsó ellenfél, s egy pillanatig sem hagyta fellélegezni együttesünket, amelyben Divják Dejan, Fiedler Bence és Imre Kolos is pécsi.

Divják Dejanék ünnepelhettek az Eb utolsó csoportmeccsének végén
Forrás: MVLSZ
Forrás: MVLSZ

Az olaszok egygólos előnyt harcoltak ki maguknak az utolsó negyedre, de rögtön az elején Bella egyenlített, majd amikor még 3.49-et mutatott az óra a vezetés is meglett. Itt viszont nem értek véget a megpróbáltatások többször is ziccerből zúdult a kapunkra a labda Dámosy viszont állta a sarat, s az utolsó pillanatban még büntetőt is fogott. A pécsiek közül Imre és Fiedler is gólt szerzett a sorsdöntő meccsen.

A mieink csoportelsőként kihagyhatják a nyolcaddöntőt, a következő körben a Szerbia–Málta összecsapás nyertesével kell megmérkőzniük pénteken.

Eredmény: Magyarország–Olaszország 12–11 (3–4, 4–2, 3–5, 2–0).

Az Eb A-csoportjának végeredménye

  1. Magyarország 9 pont, 
  2. Olaszország 6, 
  3. Görögország 3, 
  4. Hollandia 0.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
