1 órája
Őrült végjátékban húzták be a csoport első helyét az Eb-n
Nagyszerűen szerepel az U18-as vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amelyben három pécsi is hajt a sikerre.
Elképesztően nagy csatát kellett megvívnia az U18-as magyar válogatottnak a vízilabda Eb A-csoportjának első helyéért az Európa-bajnokságon miután Görögországot és Hollandiát is legyőzte. A szintén száz százalékos Olaszország volt az utolsó ellenfél, s egy pillanatig sem hagyta fellélegezni együttesünket, amelyben Divják Dejan, Fiedler Bence és Imre Kolos is pécsi.
Az olaszok egygólos előnyt harcoltak ki maguknak az utolsó negyedre, de rögtön az elején Bella egyenlített, majd amikor még 3.49-et mutatott az óra a vezetés is meglett. Itt viszont nem értek véget a megpróbáltatások többször is ziccerből zúdult a kapunkra a labda Dámosy viszont állta a sarat, s az utolsó pillanatban még büntetőt is fogott. A pécsiek közül Imre és Fiedler is gólt szerzett a sorsdöntő meccsen.
A mieink csoportelsőként kihagyhatják a nyolcaddöntőt, a következő körben a Szerbia–Málta összecsapás nyertesével kell megmérkőzniük pénteken.
Eredmény: Magyarország–Olaszország 12–11 (3–4, 4–2, 3–5, 2–0).
Az Eb A-csoportjának végeredménye
- Magyarország 9 pont,
- Olaszország 6,
- Görögország 3,
- Hollandia 0.