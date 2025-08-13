Bama.hu podcast 5 órája

Egy egzotikus kaland után az amerikai álom várhat Bolboaca Sergiura

Még csak 27 éves, de már nagyon közel áll a pécsi szakember ahhoz, hogy az álmát élhesse. A baranyai labdarúgásban felnőve, a pécsi női futballban fejlődve ért el oda Bolboaca Sergiu, hogy válogatottak mellett, illetve Szaúd-Arábiában dolgozhatott, most pedig a sportág fellegvárát is bevenné. Mindezeket a témákat érintette, a vele készített podcastben.

Édesapján, Bolboaca Augustinon keresztül már rendkívül fiatalon belecsöppent a labdarúgás sodró áramlatába Sergiu, s ez a szenvedély egyre magasabb szintre vitte. Most a női labdarúgás fellegvárát, az Egyesült Államokat készül bevenni videóelemzőként. Hallgasd meg videán vagy Spotify-on

