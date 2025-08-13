Bama.hu podcast
1 órája
Egy egzotikus kaland után az amerikai álom várhat Bolboaca Sergiura
Még csak 27 éves, de már nagyon közel áll a pécsi szakember ahhoz, hogy az álmát élhesse. A baranyai labdarúgásban felnőve, a pécsi női futballban fejlődve ért el oda Bolboaca Sergiu, hogy válogatottak mellett, illetve Szaúd-Arábiában dolgozhatott, most pedig a sportág fellegvárát is bevenné. Mindezeket a témákat érintette, a vele készített podcastben.
Édesapján, Bolboaca Augustinon keresztül már rendkívül fiatalon belecsöppent a labdarúgás sodró áramlatába Sergiu, s ez a szenvedély egyre magasabb szintre vitte. Most a női labdarúgás fellegvárát, az Egyesült Államokat készül bevenni videóelemzőként.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Baranya gazdasága a számok mögött – kihívások és lehetőségek
- Lékai Soma kesztyűi vagyunk
- Pécsi a szívünk – A PMFC új indulója, ami a nyár slágere lett!
- Csak egy hátizsák és elszántság kell – bejárja az egész világot az orfűi férfi
- Debütált a „pécsi Szoboszlai”, rohan tovább az idény
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre