Egy egzotikus kaland után az amerikai álom várhat Bolboaca Sergiura

Címkék#bama podcast#labdarúgás#PMFC#női foci

Még csak 27 éves, de már nagyon közel áll a pécsi szakember ahhoz, hogy az álmát élhesse. A baranyai labdarúgásban felnőve, a pécsi női futballban fejlődve ért el oda Bolboaca Sergiu, hogy válogatottak mellett, illetve Szaúd-Arábiában dolgozhatott, most pedig a sportág fellegvárát is bevenné. Mindezeket a témákat érintette, a vele készített podcastben.

Bama.hu

Édesapján, Bolboaca Augustinon keresztül már rendkívül fiatalon belecsöppent a labdarúgás sodró áramlatába Sergiu, s ez a szenvedély egyre magasabb szintre vitte. Most a női labdarúgás fellegvárát, az Egyesült Államokat készül bevenni videóelemzőként.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

