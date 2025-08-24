augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

52 perce

Egyetemi rangadó következik a pécsieknek: meglehet az első győzelem?

Címkék#Debrecen#PEAC#DEAC#Férfi Futsal NB I

Kezdetét vette a Férfi Futsal NB I harmadik fordulója, amelyben a címvédő Veszprém tarolt riválisa ellen. A PEAC gárdája is készen áll harmadik találkozójára, amit Debrecenben vívhatnak meg a játékosok.

Puskás Patrik

A liga első két fordulójában nehéz ellenfelekkel nézett szembe a fekete-fehér mezes alakulat. A Nyíregyháza ellen sikerült egy pontot megszereznie a pécsieknek, a Veszprém ugyanakkor túl nagy falatnak bizonyult.

Élő Tiboréknak most ugyanakkor egy reálisabban elcsíphető ellenfél következik, mivel a DEAC otthonába látogatnak. Az egyetemi rangadó kapcsán elmondható, hogy noha a Debrecen egyelőre magasabb pozíciót foglal el a tabellán, nem lehetetlen ellenük pont, vagy akár pontok szerzése. A PEAC riválisa eddig sok gólós összecsapásokat vívott az évben, amiben most megállíthatja őket a remekül védekező pécsi csapat.

Kérdés, hogy megszületik-e a Nospakék első győzelme az idén. Noha nincs könnyű meccs az elsőosztályban, hétfő este 18.00-kor minden esélye meglehet a PEAC-nak, hogy a pályán válaszolja meg ezt a kérdést.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu