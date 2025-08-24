Egyetemi rangadó következik a pécsieknek: meglehet az első győzelem?

A liga első két fordulójában nehéz ellenfelekkel nézett szembe a fekete-fehér mezes alakulat. A Nyíregyháza ellen sikerült egy pontot megszereznie a pécsieknek, a Veszprém ugyanakkor túl nagy falatnak bizonyult.

Élő Tiboréknak most ugyanakkor egy reálisabban elcsíphető ellenfél következik, mivel a DEAC otthonába látogatnak. Az egyetemi rangadó kapcsán elmondható, hogy noha a Debrecen egyelőre magasabb pozíciót foglal el a tabellán, nem lehetetlen ellenük pont, vagy akár pontok szerzése. A PEAC riválisa eddig sok gólós összecsapásokat vívott az évben, amiben most megállíthatja őket a remekül védekező pécsi csapat.

Kérdés, hogy megszületik-e a Nospakék első győzelme az idén. Noha nincs könnyű meccs az elsőosztályban, hétfő este 18.00-kor minden esélye meglehet a PEAC-nak, hogy a pályán válaszolja meg ezt a kérdést.