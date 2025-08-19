1 órája
Elhunyt Feleki Attila, az üzleti és sportvilág megkerülhetetlen alakja
Szomorú hírt közölt követőivel a HR-Rent KFT., illetve a HR-Rent Kozármisleny labdarúgóklub. Hosszan tartó betegség után a két szervezet tulajdonosa, Feleki Attila elhunyt.
Feleki Attila 20 éves kora óta vállalkozó volt: árufuvarozással kezdte, majd építési vállalkozóként lépésről lépésre építette fel vállalkozásait. 2008 óta majdnem három cikluson keresztül volt Kozármisleny város meghatározó képviselője. Ezen időszak alatt többek között az ő áldozatkész munkájának, kapcsolatrendszerének köszönhetően hatalmasat fejlődött a város. Képviselői munkája során fő célja volt, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek egyrészt hosszú távon meghatározzák az itt élők életkörülményét, másrészt pedig gazdaságilag is fenntarthatóak. – eleveníti fel a HR-Rent KFT. búcsúposztjában
Több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója. Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert. Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle…DE ÉRTE IS! – fogalmaz a HR-Rent Kozármisleny.
Nagyobb elismerései közé tartozott, hogy 2010-ben megkapta a Baranya Megye Labdarúgásért Díj Arany fokozatát. Munkája elismeréseként Kozármisleny Város díszpolgári címét is átvehette, 2019-ben. A HR-Rent Kft-vel és a Prohuman cégcsoportban betöltött vezetői szerepével hozzájárult ahhoz, hogy a cégcsoport nemcsak Magyarország, hanem Kelet-Közép Európa meghatározó HR-szolgáltatója legyen