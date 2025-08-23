Elképesztően közel volt a meglepetés, de a ráadás már nem jött be a Mohácsnak

Elképesztő nagyot játszott a baranyai élvonal címvédője, a Mohácsi TE 1888 a Majos NB III.-as labdarúgócsapata ellen a Magyar Kupa 2. fordulójában. Ugyan a piros-fehérek a 14. percben egy büntető miatt hátrányba kerültek, Vég és Sőrés még a szünetig megfordította a meccset. A vendégeknek csak a 74. percben sikerült ismét egyenlíteniük, de így jöhetett a kétszer 15 perc ráadás. Azt már azonban nem bírta szuflával Takács Lajos gárdája, s Fekete, valamint Ángyán mattolták védelmét, s lezárták a meccset.

Mohácsi TE–Majos 2–4 (2–1, 2–2, 2–3)

Labdarúgó Magyar Kupa, 2. forduló.

Mohács: Pölöskei – Hetényi, Fröhlich, Aszalós, Fekete M. – Vég, Takács M. (Kiszely, 64.) – Sőrés, Tompász (Kirsching, 106.), Nagy Zs. (Rázsics, 106.) – Csernik (Menyhei, 106.). Vezetőedző: Takács Lajos.

Gólszerzők: Vég (23.), Sőrés (39.), ill. Ángyán (14., 110. – az elsőt büntetőből), Keresztes Z. (73.), Fekete M. (94.).