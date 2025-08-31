augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Elszenvedte első vereségét a PMFC

Bama.hu
Elszenvedte első vereségét a PMFC

Nem szereztek pontot a pécsi együttesek a labdarúgó NB III. 6. fordulójában. A PTE-PEAC a Ferencváros II. vendéglátójaként kapott ki, míg a PMFC Nagykanizsán nem bírt a címvédővel.

Az egyetemistáknak ugyanakkor volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy ebből több is lehet, hiszen a 16. percben még vezetést szerezett Lengyel egy büntetővel. A szünetig azonban fordítottak a fővárosiak, akik a fordulást követően a 73. percben lezárták a meccset.

A piros-feketék egy alacsony játékminőségű összecsapást játszottak a bajnoki cím várományosával, s ugyan a találkozó elején volt esélyük megszerezni a vezetést. A találkozó egyetlen gólját Vajda szerezte meg a másik oldalon egy nagy szóló után. A folytatásban mindkét együttes ment az újabb gólért, de egyik sem tudott betalálni.

Eredmények: PTE-PEAC–Ferencváros II. 1–3 (1–2), Nagykanizsa–PMFC 1–0 (1–0).

