Vízilabda

57 perce

Erődemonstrációt tartott a PEAC ellenfele

Címkék#Eger#PEAC#SZVE Goodwill

Puskás Patrik

Megkezdődött péntek este a BENU Férfi Magyar Kupa, ahol a két pécsi csapat is megvívta első tétmeccsét a 2025/26-os idényben. 

Elsőként a B csoportban induló PTE-PEAC Mighty Bulls gárdája csobbant medencébe az SZVE Goodwill alakulata ellen. Az első negyedet csak két gólos előnnyel zsebelte be a rivális, de a másodikat követően már letarolta a egyetemistákat. A végeredmény 6–20 lett az SZVE javára, szombaton pedig a pályadó Eger ellen kell majd medencébe szállnia a PEAC-nak, este 18.00-kor.

PTE–PEAC Mighty Bulls–SZVE Goodwill 6–20 (2–4, 1–8, 1–2, 2–6)

PEAC: Nagy G., Galambos, Szemler, Kőszegi, Szilágyi 1, Gelencsér 1, Jámbor L. 2, Palatinus 2, Holl, Nagy P., Jámbor S., Drégely, Belső. 

 

