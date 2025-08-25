Ez a stílus jobban feladta a leckét a Szentlőrincnek

Nagy Richárd góljával megtörte a Szentlőrinc a Kispestet is legyőző Ajka lendületét a labdarúgó NB II. 5. fordulójában, s megszerezte első hazai győzelmét az idényben. A begyűjtött három ponttal, ha csak a hétfő esti Vasas–Tiszakécske összecsapásig is, de fellépett az ötödik helyre.

– Amire készültünk, azt hoztuk – jelentette ki Waltner Róbert, a Lőrinc mestere. – Örülök, hogy így 1–0-ra, kapott gól nélkül lehoztuk a mérkőzést. Volt több helyzetünk is. Teljesen megérdemelten győztünk egy kellemetlen ellenfél ellen. Több sárga lap is előkerült a bíró zsebéből, sokszor átmentek már durvaságba a szabálytalanságok. Ez ellen a stílus ellen nehezebb volt játszani, mint az előző meccsünkön, de odafigyeltünk a védekezésre, egységesek voltunk, és a meccs összképét tekintve megérdemelten győztünk.