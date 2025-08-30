Több százan kísérték utolsó útjára Feleki Attilát

Augusztus 30-án, szombaton délelőtt helyezték végső nyugalomra szerettei, barátai, tisztelői körében Feleki Attilát, a HR-Rent Kft. alapítóját, s a helyi futballklub tulajdonosát. A gyászszertartáson mindenkori labdarúgói, alkalmazottai is megjelentek. A helyszínen vett tőle búcsút többek között Márton Gábor és Aczél Zoltán is, akik több éven át irányították focicsapatát, valamint dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő. A környező klubok kötelékéből is sokan érkeztek leróni tiszteletüket, így például a kozármislenyi kézilabda egyesületet és a PMFC-t is többen képviselték.

Utolsó útján Feleki Attila

Fotó: Löffler Péter

A polgári búcsúbeszéd mellett a város polgármestere, Pohl Marietta köszönt el az elhunyttól el-elcsukló hangon, jelezve, hogy a település örökre magán viseli Feleki Attila kéznyomát és lelkét. A szertartást az égiek sem bírták végig, s ahogy a koporsó leereszkedett végső helyére, ezer és ezer esőcsepp áztatta a földet.

Feleki Attila rengeteget tett környezetéért

Feleki 20 éves korától vállalkozó volt, árufuvarozással, majd építkezéssel is foglalkozott. Kozármisleny életébe is igyekezett minél inkább szerepet vállalni, így 2008-tól közel három cikluson át önkormányzati képviselő is volt. A Kozármislenyi Sportegyesületet tíz éven át szakosztályvezetőként, majd elnökként vezette. Munkája nyomán 2007-ben Baranya megyében a sportban és a közösségi életben kiemelkedő működést elismerő Príma Díjat kapott.

A Kozármisleny FC-nek több mint 20 éve volt a tulajdonosa, s egyre magasabbra juttatta azt. Az elmúlt években országszerte csodájára jártak a csapatának, tavaly eddigi legjobb eredményüket, egy 4. helyet értek el az egycsoportos NB II.-ben. 2019-ben Kozármisleny díszpolgára lett, 2023-ban pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától az Év Üzletembere díjat is megkapta.

A HR-Rentben és a Prohumanban betöltött vezető szerepével hozzájárult, hogy a cégcsoport a régió meghatározó HR-szolgáltatója legyen, közel 20 ezer főt foglalkoztatva Magyarországon, Romániában, Szlovéniában és Szerbiában.