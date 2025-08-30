augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

51 perce

Több százan kísérték utolsó útjára Feleki Attilát

Címkék#Feleki Attila#gyász hírek#gyász

Örökségében tovább él. Rengetegen rótták le tiszteletüket Feleki Attila előtt temetésén.

Kvanduk Bence

Augusztus 30-án, szombaton délelőtt helyezték végső nyugalomra szerettei, barátai, tisztelői körében Feleki Attilát, a HR-Rent Kft. alapítóját, s a helyi futballklub tulajdonosát. A gyászszertartáson mindenkori labdarúgói, alkalmazottai is megjelentek. A helyszínen vett tőle búcsút többek között Márton Gábor és Aczél Zoltán is, akik több éven át irányították focicsapatát, valamint dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő. A környező klubok kötelékéből is sokan érkeztek leróni tiszteletüket, így például a kozármislenyi kézilabda egyesületet és a PMFC-t is többen képviselték.

Örök álmát alussza már Feleki Attila
Utolsó útján Feleki Attila
Fotó: Löffler Péter

A polgári búcsúbeszéd mellett a város polgármestere, Pohl Marietta köszönt el az elhunyttól el-elcsukló hangon, jelezve, hogy a település örökre magán viseli Feleki Attila kéznyomát és lelkét. A szertartást az égiek sem bírták végig, s ahogy a koporsó leereszkedett végső helyére, ezer és ezer esőcsepp áztatta a földet.

Feleki Attila rengeteget tett környezetéért

Feleki 20 éves korától vállalkozó volt, árufuvarozással, majd építkezéssel is foglalkozott. Kozármisleny életébe is igyekezett minél inkább szerepet vállalni, így 2008-tól közel három cikluson át önkormányzati képviselő is volt. A Kozármislenyi Sportegyesületet tíz éven át szakosztályvezetőként, majd elnökként vezette. Munkája nyomán 2007-ben Baranya megyében a sportban és a közösségi életben kiemelkedő működést elismerő Príma Díjat kapott.

A Kozármisleny FC-nek több mint 20 éve volt a tulajdonosa, s egyre magasabbra juttatta azt. Az elmúlt években országszerte csodájára jártak a csapatának, tavaly eddigi legjobb eredményüket, egy 4. helyet értek el az egycsoportos NB II.-ben. 2019-ben Kozármisleny díszpolgára lett, 2023-ban pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától az Év Üzletembere díjat is megkapta.

A HR-Rentben és a Prohumanban betöltött vezető szerepével hozzájárult, hogy a cégcsoport a régió meghatározó HR-szolgáltatója legyen, közel 20 ezer főt foglalkoztatva Magyarországon, Romániában, Szlovéniában és Szerbiában.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu