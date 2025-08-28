Záporoztak a gólok: nívós tornával tisztelegtek Füzesi Ferenc emléke előtt

Évről évre nívós tornával emlékezik meg Füzesi Ferencről a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola kézilabda szakosztálya, amely során a fiú és lány tehetségek is megcsillogtatják tudásuk legjavát.

A Komló hibátlan volt a Füzesi Ferenc Emléktorna csatái során

Idén az elmúlt hétvégén érkeztek meg a vetélytársak, hogy összecsapjanak a trófeáért és a helyi ikonokról elnevezett különdíjakért.

Az U18-as lány korosztály totális kozármislenyi dominanciát hozott, hiszen a hatfős mezőnyből a dobogó két felső fokát is elfoglalták. Harmadiknak a Dunaújváros futott be a PTE-PEAC és a házigazda előtt.

Az U16-os fiúknál is baranyai siker született, hiszen a Carbonex-Komló együttese mindenkit, az Éles KISE-t, a PSN Zrt.-t és a Csurgót is felülmúlta a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Füzesi Ferenc Emléktorna – U16-os fiú kupa

1. Carbonex-Komló, 2. Éles KISE, 3. PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola, 4. CarbCsurgói KK. Legjobb hazai játékos (Füzesi Ferenc-díj): Lépold Zsombor.

Lépold Zsombor. Legjobb kapus (Tóth András-díj): Pintér Adrián (PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola).

Pintér Adrián (PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola). Legjobb játékos (Sudár Ferenc-díj): Szeglet Máté (Éles KISE).

Szeglet Máté (Éles KISE). Gólkirály (Perger Ferenc-díj): Kékesi Szabolcs (Carbonex-Komló).

U18-as Lány kupa